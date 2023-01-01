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Храбрый заяц
Храбрый заяц, 1955: актеры и роли
The Brave Hare
Храбрый заяц
1955 / СССР
7.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Храбрый заяц, 1955: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Иван Иванов-Вано
В ролях
Георгий Вицин
Georgy Vitsin
Лена Алёшина
Виктор Коваль
Viktor Koval
Владимир Володин
В прокате
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