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Гадкий утёнок Гадкий утёнок
Киноафиша Фильмы Гадкий утёнок Кадры из мультфильма «Гадкий утёнок»
The Ugly Duckling Гадкий утёнок 1955 / СССР
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Кадры из мультфильма «Гадкий утёнок»

Вся информация о мультфильме
Гадкий утёнок (1955) - фото 1 Гадкий утёнок (1955) - фото 2 Гадкий утёнок (1955) - фото 3
Гадкий утёнок (1955) - фото 4 Гадкий утёнок (1955) - фото 5 Гадкий утёнок (1955) - фото 6 Гадкий утёнок (1955) - фото 7 Гадкий утёнок (1955) - фото 8 Гадкий утёнок (1955) - фото 9
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
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