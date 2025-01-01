Однажды в город игрушек приехал добряк Слон со своим другом – маленьким Щенком. Поскольку им нужно было найти себе дом, приятели обратились за помощью к местному жителю – черному Коту. Несмотря на то что Кот дал довольно запутанные объяснения, Слон и Щенок нашли нужный дом и поселились в нем. На следующий день у Щенка был день рождения, поэтому с утра Слон отправился за подарком другу – вкусными сосисками. Но на обратном пути черный Кот обманом забрал у добродушного Слона все угощение. Неужели Щенок останется без подарка?