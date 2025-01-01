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Сегодня день рождения

Segodnya den rozhdeniya 18+
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О фильме

Однажды в город игрушек приехал добряк Слон со своим другом – маленьким Щенком. Поскольку им нужно было найти себе дом, приятели обратились за помощью к местному жителю – черному Коту. Несмотря на то что Кот дал довольно запутанные объяснения, Слон и Щенок нашли нужный дом и поселились в нем. На следующий день у Щенка был день рождения, поэтому с утра Слон отправился за подарком другу – вкусными сосисками. Но на обратном пути черный Кот обманом забрал у добродушного Слона все угощение. Неужели Щенок останется без подарка?

  • Имя режиссера Льва Мильчина, заслуженного художника РСФСР, известно маленьким и взрослым зрителям благодаря мультфильмам «Гуси-лебеди» (1949), «Приключения барона Мюнхаузена» (1967), «Стойкий оловянный солдатик» (1976) и многим другим. 
  • Георгий Вицин озвучил в мультфильме злодея Кота. Также актер подарил свой голос целому ряду мультипликационных мурлык: в анимационных фильмах «Гадкий утенок» (1956), «Кот в сапогах» (1969), «Робинзон Кузя» (1978) и других. 
  • Его коллега по мультфильму Александр Граве также не впервые озвучивал Слона: над дубляжом подобных персонажей актер работал в «Светлячок № 8» (1968) и «Мой приятель светофор» (1978). 
  • Музыку к анимационному фильму написал известный советский композитор Ян Френкель.

Два друга, слон и песик, прибыли в замечательный город. А когда у песика наступил день рождения, то слон отправился выбирать подарок. Он очень хотел подарить что-то, что бы порадовало Бобика. И выбрал самый замечательный подарок – сосиски. Однако хитрый кот обманом забрал лакомство…

Страна СССР
Продолжительность 17 минут
Год выпуска 1966
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Segodnya den rozhdeniya, The Day of the Birthday, Сегодня день рождения
Режиссер
Лев Мильчин
В ролях
Георгий Вицин
Георгий Вицин
Александр Граве
Клара Румянова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
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Сегодня день рождения

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