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Постер мультфильма Первая скрипка
6.6
Киноафиша Фильмы Первая скрипка
6.6

Первая скрипка

, 1958
První housle
СССР / короткометражный, анимация / 18+
Постер мультфильма Первая скрипка
6.6

О фильме

В семье кузнечиков родился сын, которого назвали Удалец. Он очень красивый и шустрый мальчик. Отец начинает преподавать уроки игры на скрипке. Но малыш довольно ленив и своенравен. Он еще не знает, что для того, чтобы обрести мастерство, надо много и усердно заниматься, а одних задатков для этого мало.

В ролях

Евгений Весник
Firefly
Серафим Аникеев
Watchman
Вера Васильева
Вера Васильева
Dragonfly
Нина Гуляева
Udalets
Сергей Мартинсон
Сергей Мартинсон
Hornet
Елена Понсова
Bee
Режиссер Дмитрий Бабиченко
Сценарист Dzidra Rinkule-Tsentsare, Вольпин, Михаил Давыдович
Композитор Александр Владимирович Варламов
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна СССР
Продолжительность 21 минута
Год выпуска 1958
Премьера в мире 1 января 1958
Дата выхода
1 декабря 1958 Россия
1 января 1958 СССР
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Pervaya skripka, The First Violin, Первая скрипка, Esimene viiul, Pervaja.skripka

Рейтинг мультфильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о мультфильме

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Частые вопросы о мультфильме «Первая скрипка»

Когда премьера мультфильма «Первая скрипка»?

Мировая премьера мультфильма «Первая скрипка» — 1 января 1958.

Какой рейтинг у мультфильма «Первая скрипка»?

Рейтинг мультфильма «Первая скрипка» на Киноафише — 6,6 из 10 (10 голосов), на IMDb — 6,4 из 10.

Сколько длится мультфильм «Первая скрипка»?

Продолжительность мультфильма «Первая скрипка» — 21 минута.

Кто режиссёр мультфильма «Первая скрипка»?

Режиссёр мультфильма «Первая скрипка» — Дмитрий Бабиченко.

Кто написал музыку к мультфильму «Первая скрипка»?

Композитор мультфильма «Первая скрипка» — Александр Владимирович Варламов.

Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

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