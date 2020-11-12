6.6První housle
Первая скрипка, 1958
СССР / короткометражный, анимация / 18+
О фильме
В семье кузнечиков родился сын, которого назвали Удалец. Он очень красивый и шустрый мальчик. Отец начинает преподавать уроки игры на скрипке. Но малыш довольно ленив и своенравен. Он еще не знает, что для того, чтобы обрести мастерство, надо много и усердно заниматься, а одних задатков для этого мало.
В ролях
Евгений Весник
Firefly
Серафим Аникеев
Watchman
Нина Гуляева
Udalets
Елена Понсова
Bee
Режиссер Дмитрий Бабиченко
Сценарист Dzidra Rinkule-Tsentsare, Вольпин, Михаил Давыдович
Композитор Александр Владимирович Варламов
Детали мультфильма
Страна СССР
Продолжительность 21 минута
Год выпуска 1958
Премьера в мире 1 января 1958
Дата выхода
|1 декабря 1958
|Россия
|1 января 1958
|СССР
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Pervaya skripka, The First Violin, Первая скрипка, Esimene viiul, Pervaja.skripka
Обновлено 12 ноября 2020
Отзывы о мультфильме
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Частые вопросы о мультфильме «Первая скрипка»
Когда премьера мультфильма «Первая скрипка»?
Мировая премьера мультфильма «Первая скрипка» — 1 января 1958.
Какой рейтинг у мультфильма «Первая скрипка»?
Рейтинг мультфильма «Первая скрипка» на Киноафише — 6,6 из 10 (10 голосов), на IMDb — 6,4 из 10.
Сколько длится мультфильм «Первая скрипка»?
Продолжительность мультфильма «Первая скрипка» — 21 минута.
Кто режиссёр мультфильма «Первая скрипка»?
Режиссёр мультфильма «Первая скрипка» — Дмитрий Бабиченко.
Кто написал музыку к мультфильму «Первая скрипка»?
Композитор мультфильма «Первая скрипка» — Александр Владимирович Варламов.
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