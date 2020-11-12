Пару стаканов мыльной воды — и старая помятая елка вновь станет нарядной и пушистой: без едкой химии и покупки новой

В ноябре в лесу собираю шишки и хвою – устраиваю на даче «мишленовский ресторан»: соседи сперва не понимали, теперь повторяют

Натираю 1 брусок, делаю кашицу — и ванна сияет чистотой даже в темноте: ни желтого налета, ни пятен, ни разводов

«В чём сила, брат?» В хорошей памяти! Докажите, что знаете бандитское кино 90-х: сложный тест на 7 из 7

Не судите этот фильм по названию, постеру и 6.5 на КП: думал, включаю ромком, а получил 105 минут кровавого безумия в духе «Убойных каникул»

На «Иви» эти 3 российских сериала получили крепкие 9+: без «Триггера», но с нашим ответом «Чернобылю» и «Доктору Хаусу»

«Кукушонка» не взлетел, детектив с Бондаренко с эфира НТВ сняли после 6 серий: нашли 6 возможных причин

Забытую россиянами экранизацию любимого романа Кинга можно посмотреть за пару вечеров: главный герой – сам король ужасов

«Федя, дичь! И тест посложнее»: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с официантами

В ноябре готовлю витаминный салат из «Трёх котов»: рецепт мамы Кошки за 2 минуты — дети уплетают за обе щёки