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Патриотическая комедия Патриотическая комедия
Киноафиша Фильмы Патриотическая комедия Патриотическая комедия, 1992: актеры и роли
Патриотическая комедия 1992 / Россия
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Патриотическая комедия, 1992: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Владимир Хотиненко Владимир Хотиненко
В ролях
Алексей Серебряков Алексей Серебряков Aleksey Serebryakov Сергей Маковецкий Сергей Маковецкий Лариса Гузеева Лариса Гузеева Сергей Виноградов Сергей Виноградов Евгений Минулин Вячеслав Воскресенский Валерий Лысенков Valery Lysenkov Леонид Окунев
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