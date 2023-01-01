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Патриотическая комедия
Патриотическая комедия, 1992: актеры и роли
Патриотическая комедия
1992 / Россия
6.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Патриотическая комедия, 1992: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Владимир Хотиненко
В ролях
Алексей Серебряков
Aleksey Serebryakov
Сергей Маковецкий
Лариса Гузеева
Сергей Виноградов
Евгений Минулин
Вячеслав Воскресенский
Валерий Лысенков
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