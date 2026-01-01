Жил один украинский парубок. Был он красивым и не глупым, но бедность мешала ему выбрать себе в супруги ту, которую он любил. Для достижения своей цели он пошел на очень опасный и серьезный шаг, продав собственную душу нечистой силе. С этого момента жизнь его кардинально изменилась, став зажиточной и даже роскошной, но тот час, когда настанет расплата, неумолимо давит на главного героя…