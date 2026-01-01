Оповещения от Киноафиши
Цветок папоротника

Fern Flower 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Жил один украинский парубок. Был он красивым и не глупым, но бедность мешала ему выбрать себе в супруги ту, которую он любил. Для достижения своей цели он пошел на очень опасный и серьезный шаг, продав собственную душу нечистой силе. С этого момента жизнь его кардинально изменилась, став зажиточной и даже роскошной, но тот час, когда настанет расплата, неумолимо давит на главного героя…

Страна СССР
Продолжительность 18 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 1 января 1979
Дата выхода
1 января 1979 СССР
1 января 1979 Украина
Производство Kievnauchfilm
Другие названия
Tsvetok paporotnika, Fern Flower, Цветок папоротника, Квітка папороті
Режиссер
Алла Грачева
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма

7.7
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
