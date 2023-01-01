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Стеклянные бусы
Кадры из фильма «Стеклянные бусы»
Glass beads
Стеклянные бусы
1978 / СССР
6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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