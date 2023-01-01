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Осторожно, щука! Осторожно, щука!
Киноафиша Фильмы Осторожно, щука! Осторожно, щука!, 1968: актеры и роли
Осторожно, щука! 1968 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Осторожно, щука!, 1968: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Иван Уфимцев
В ролях
Анатолий Папанов Анатолий Папанов Тамара Дмитриева Tamara Dmitrieva
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