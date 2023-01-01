Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Тень Караваджо" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сокровища пылающих скал Сокровища пылающих скал
Киноафиша Фильмы Сокровища пылающих скал Сокровища пылающих скал, 1969: актеры и роли
Sokrovishcha pylayushchikh skal Сокровища пылающих скал 1969 / СССР
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Сокровища пылающих скал, 1969: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Евгений Шерстобитов Yevgeni Sherstobitov
В ролях
Николай Засеев-Руденко Григорий Максимов Ладо Цхвариашвили Александр Гай Дмитрий Капка Валерий Панарин
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа
2023, Россия, анимация, семейный
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Моя фея-проказница
Моя фея-проказница
2022, Люксембург / Германия, анимация
Крик 6
Крик 6
2023, США, ужасы, триллер
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Приложение киноафиши