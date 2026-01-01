Вставила лист бумаги в дверцу: теперь холодильник работает дольше, а продукты не портятся — подсказал опытный мастер

Моя подруга летом скупает бахилы пачками: 5 неожиданных способов применения, о которых знают единицы

Вот как нужно отвечать на «спасибо», чтобы бед не знать: срочно уберите из своей речи эти 3 слова

Этот фильм 51 год держит планку в 97%: даже Тарантино заявляет, что «лучше ничего не было и не будет»

Сняли за копейки, а получилось не хуже «Интерстеллара»: 6 «копеечных» sci-fi фильмов с рейтингом 7.1+ на IMDb

Пока за окном адское пекло, угадайте 6 советских фильмов по кадрам с дождем (и красоткам-героиням в мокрых майках)

Гайдай и Рязанов кусали локти, когда вышел этот фильм: собрал 120 000 000 зрителей у экранов — до сих пор никто не переплюнул

Все лучшие ходы «Игры престолов» Мартин подсмотрел в этом сериале — настолько хорош, что 8,7 на IMDb для него даже мало

«Первый отдел 6» – не единственная громкая премьера: НТВ готовит сразу 3 свежих детектива – в №1 сыграет Колесников

Голливуд скрестил «Властелин колец» с зомби-апокалипсисом — и потратил $80 000 000, чтобы мы на это посмотрели