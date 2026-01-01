Даже на глинистой почве овощи в июле прут буйно: запоминайте, как садоводы льют уксус на грядки

Октябрина Ганичкина раскрыла секрет: как главная дачница страны растит огурцы на зависть соседям

Натяжные потолки в Европе вешают только люди без вкуса: модные дизайнеры нашли 3 идеальных замены – №2 супер для лета

«Друг в беде не бросит – тест пройти попросит»: угадать советские фильмы по кадру с друзьями проще, чем допеть эту песенку

Избивала ребенка, пила в три горла: от реальной Аннушки из «Мастера и Маргариты» у Воланда душа убежала бы в пятки

Забудьте про оперов с НТВ: вот 5 российских криминальных сериалов, которые смотришь залпом и не зеваешь

Русские «Сумерки» со звездами «Ликвидации» и «Невского» зря 13 лет пролежали на полке: «Наша Белла в разы горячее американской!»

Наконец-то дождались от Netflix триллер с «необыкновенной задумкой» — уже 1 600 000 зрителей пали перед его чарами

Тест для тех, кто сидит в очереди за бензином: вспомните 5 фильмов СССР по автомобилям

«Я не трус, но я боюсь», что вы не наберете 5/5 в этом тесте: угадайте советский фильм по шутке — и докажите, что вы профи