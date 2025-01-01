Фильм состоит из трех новелл: «Компаньерос», «Девочка с куклой», "Бокс». «Компаньерос». В одесском порту два мальчика подружились с героем кубинской революции и решили отправиться на Кубу бороться с врагами. Украдкой они залезли в ящик, где был станок для отправки на Кубу, а ящик переставили в другое место. «Девочка с куклой». На приморском бульваре маленькая девочка увидела негра, который кормил мороженым котенка. Для девочки это было признаком хорошего человека. Ее не смутило, что он не похож на других и она подарила ему свою любимую куклу. «Бокс». В одесском порту мальчик Генри с английского корабля «Сабина» подружился с Сенькой – мальчиком с советского корабля. Боцман «Сабины», человек грубый, тренирует Генри в боксе и пытается свести мальчиков в бою, чтобы показать настоящий английский бокс. «Если Генри не положит его, я выпью кружку морской воды» – заявляет он. И хотя Генри сильнее Сеньки, он позволяет сопернику выиграть.