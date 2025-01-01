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Киноафиша Фильмы Компаньерос

Компаньерос

Kompanieros 18+
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О фильме

Фильм состоит из трех новелл: «Компаньерос», «Девочка с куклой», "Бокс». «Компаньерос». В одесском порту два мальчика подружились с героем кубинской революции и решили отправиться на Кубу бороться с врагами. Украдкой они залезли в ящик, где был станок для отправки на Кубу, а ящик переставили в другое место. «Девочка с куклой». На приморском бульваре маленькая девочка увидела негра, который кормил мороженым котенка. Для девочки это было признаком хорошего человека. Ее не смутило, что он не похож на других и она подарила ему свою любимую куклу. «Бокс». В одесском порту мальчик Генри с английского корабля «Сабина» подружился с Сенькой – мальчиком с советского корабля. Боцман «Сабины», человек грубый, тренирует Генри в боксе и пытается свести мальчиков в бою, чтобы показать настоящий английский бокс. «Если Генри не положит его, я выпью кружку морской воды» – заявляет он. И хотя Генри сильнее Сеньки, он позволяет сопернику выиграть.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 6 минут
Год выпуска 1963
Премьера в мире 10 декабря 1962
Дата выхода
25 августа 1963 СССР
Производство Odessa Film Studios
Другие названия
Kompanieros, Компаньерос
Режиссер
Михаил Терещенко
В ролях
Нику Кримнус
Виктор Шульгин
Владимир Гуляев
Владимир Гуляев
Эдуард Бредун
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
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