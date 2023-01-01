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Приключения перца Приключения перца
Киноафиша Фильмы Приключения перца Приключения перца, 1960: актеры и роли
The Adventures of a Pepper Приключения перца 1960 / СССР
6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Приключения перца, 1960: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Ирина Гурвич Iryna Hurvych
В ролях
Неонила Гнеповская Neonila Hnepovska Габриэль Нелидов Gabriel Nelidov
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