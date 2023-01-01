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Эта тревожная зима Эта тревожная зима
Киноафиша Фильмы Эта тревожная зима Эта тревожная зима, 1975: актеры и роли
This Disturbing Winter Эта тревожная зима 1975 / СССР
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Эта тревожная зима, 1975: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Игорь Николаев (II) Igor Nikolayev
В ролях
Александр Копов Эдуард Марцевич Eduard Martsevich Елена Костерева Сурен Чахоян
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