Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Коты Эрмитажа" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мальчик и лось Мальчик и лось
Киноафиша Фильмы Мальчик и лось Мальчик и лось, 1975: актеры и роли
Мальчик и лось 1975 / СССР
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Мальчик и лось, 1975: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Инна Туманян
В ролях
Влад Юревич Ира Загорская Максим Пучков Елена Борзова
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Крик 6
Крик 6
2023, США, ужасы, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши