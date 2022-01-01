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Волшебная серна Волшебная серна
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Волшебная серна, 1980

1980 / СССР
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Очень красивый рисованный мультфильм, поучительный и мудрый. Это работа узбекских режиссеров-мультипликаторов Светланы Муратходжаевой и С. Иногамова, созданная на студии «Узбекфильм» в 1980 году по мотивам старинной народной сказки. Однажды отзывчивый бедняк, юноша Хасан, спас от злого богача волшебную серну. В благодарность она подарила ему золотой колокольчик, в который парень мог позвонить и вызвать подругу, чтобы та исполнила его желание. Однако серна предупредила, что колокольчик может служить лишь доброму человеку. Сначала Хасан получил груду драгоценных камней, потом пожелал стать мужем принцессы Будур, затем потребовал дворец и сам не заметил, как превратился в грубого и жадного негодяя. Предав самое дорогое - дружбу, он лишился всех своих подарков и вновь стал оборванцем. Слишком поздно осознал Хасан свои ошибки, серна так и не смогла его простить… 

7.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 17 минут
Год выпуска 1980
Возраст 0+
Режиссер
С. Мурадходжаева
Все актеры и съемочная группа
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