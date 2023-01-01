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Пес в сапогах Пес в сапогах
Киноафиша Фильмы Пес в сапогах Пес в сапогах, 1981: актеры и роли
Dog in Boots Пес в сапогах 1981 / СССР
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Пес в сапогах, 1981: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Ефим Гамбург
Роли озвучивали
Николай Караченцов Николай Караченцов Ирина Муравьева Ирина Муравьева Валентин Гафт Валентин Гафт Valentin Gaft Юрий Волынцев
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