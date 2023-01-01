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Бурёнушка Бурёнушка
Киноафиша Фильмы Бурёнушка Бурёнушка, 1974: актеры и роли
Бурёнушка 1974 / СССР
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Бурёнушка, 1974: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Валерий Фомин
В ролях
Татьяна Решетникова Tatyana Reshetnikova Наталья Крачковская Наталья Крачковская Герман Качин
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