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Мешок яблок Мешок яблок
Киноафиша Фильмы Мешок яблок Мешок яблок, 1974: актеры и роли
A bag of apples Мешок яблок 1974 / СССР
8.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Мешок яблок, 1974: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Витольд Бордзиловский
В ролях
Георгий Вицин Георгий Вицин Georgy Vitsin Анатолий Папанов Анатолий Папанов Борис Владимиров Борис Андреев Boris Andreyev
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