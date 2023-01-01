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Айболит и Бармалей Айболит и Бармалей
Киноафиша Фильмы Айболит и Бармалей Айболит и Бармалей, 1973: актеры и роли
Айболит и Бармалей 1973 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Айболит и Бармалей, 1973: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Наталия Червинская Natalya Chervinskaya
В ролях
Леонид Куравлев Леонид Куравлев Клара Румянова Юрий Соковнин Гарри Бардин Гарри Бардин Василий Ливанов Василий Ливанов
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