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Фаэтон - сын солнца Фаэтон - сын солнца
Киноафиша Фильмы Фаэтон - сын солнца Кадры из мультфильма «Фаэтон - сын солнца»
Фаэтон - сын солнца 1972 / СССР
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Кадры из мультфильма «Фаэтон - сын солнца»

Вся информация о мультфильме
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2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
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