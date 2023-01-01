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Вот и лето прошло... Вот и лето прошло...
Киноафиша Фильмы Вот и лето прошло... Вот и лето прошло..., 1972: актеры и роли
Вот и лето прошло... 1972 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Вот и лето прошло..., 1972: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Игишев
В ролях
Света Анисимова Борис Гитин Галина Макарова Леонид Каневский Леонид Каневский
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