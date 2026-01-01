Шапочки для душа в Fix Price покупаю пачками, но волосы ими не закрываю: дома выручают в 5 случаях

«Бабушкины» куртки оставьте в прошлом: 3 варианта верхней одежды на холодную осень – выглядят дорого и модно

3 капли на ватный диск, щепотка с кухни — и кроссовки с ботинками как из бутика: 2 советских хитрости для осенней обуви выпытал у тещи

Amazon выдал одну из лучших адаптаций Стивена Кинга — от нового сериала с рейтингом 85% «не хочется отрываться»

«У нас колбасы с собой нет, но тест точно есть!»: без подсказки Шурика на 5/5 вопросов о комедиях Гайдая не ответить

В сетке НТВ пока не нашлось места для «Шефа-8»: «все как-то затянулось» — новые кадры запустили спор о дате премьеры

«Ты что, извращенец? — Хуже»: сможете продолжить фразы, которые фанаты «Невского» знают наизусть? (тест)

Netflix только что выпустил амбициозную экранизацию известного романа: всего 7 серий и 85% свежести

«И тянутся города – тест в каждом из них бывал, да»: ответьте на 5 вопросов о поездах в советском кино, пока вагончик не тронулся

Тоже ждали «Околоточный» с Устюговым и Колесниковым? Премьера уже в октябре – обводите дату