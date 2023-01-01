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Сказка о твердом орехе Сказка о твердом орехе
Киноафиша Фильмы Сказка о твердом орехе Сказка о твердом орехе, 1971: актеры и роли
Сказка о твердом орехе 1971 / СССР
7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Сказка о твердом орехе, 1971: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Анатолий Аляшев
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