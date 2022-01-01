Сказка о твердом орехе, 1971

У короля и королевы одного небольшого королевства рождается дочь. Все придворные собираются на большом пиру в честь прелестной малютки. Главное лакомство на столе – сочные колбаски, которые любит сам король. Его вкусы разделяет и другая царственная особа – королева мышей Мышильда. Она приказывает своим поданным украсть колбаски прямо из-под носа у короля. Как стерпеть такое оскорбление! Большинство воров немедленно попадают за решетку. Разгневавшись, Мышильда обещает отомстить и навредить маленькой принцессе. Долго же злодейке приходится ждать часа мести. Идут годы, девочка превращается в необыкновенную красавицу. Однажды ночью, когда все королевство спит, Мышильде удается пробраться в ее комнату и произнести заклятье. Увы, принцесса теряет свою красоту. Ее может спасти только подвиг любви.