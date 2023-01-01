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Безумный день инженера Баркасова
Киноафиша Фильмы Безумный день инженера Баркасова Безумный день инженера Баркасова, 1982: актеры и роли
Bezumnyy den inzhenera Barkasova Безумный день инженера Баркасова 1982 / СССР
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Безумный день инженера Баркасова, 1982: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Николай Лырчиков
В ролях
Василий Бочкарев Василий Бочкарев Евгения Ханаева Ирина Резникова Ольга Остроумова Ольга Остроумова Игорь Дмитриев Игорь Дмитриев Петр Щербаков Петр Щербаков Pyotr Shcherbakov Виктор Сергачев
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