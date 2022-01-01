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Таежный моряк Таежный моряк
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Таежный моряк, 1983

1983 / СССР
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15 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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О фильме

Гена Морозов вместе с другими настоящими мужчинами-газовиками работает в суровых северных условиях. Эта деятельность требует необычайной слаженности всех служб. Но из-за конфликта на любовной почве с начальником ремонтных работ на дороге, в экстренной ситуации Гена получает необходимую технику слишком поздно. В тяжелом состоянии его отвозят в больницу, но герой вознагражден тем, что девушка, из-за которой заварилась вся каша, выбирает его. Ведь самоотверженность и отвага всегда более привлекательны, чем мелочность и злоба.

4.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 4 минуты
Год выпуска 1983
Возраст 12+
Режиссер
Лев Мирский
В ролях
Михаил Васьков
Светлана Дирина
Марина Левтова
Марина Левтова
Борис Невзоров
Борис Невзоров
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Таежный моряк 1 постер
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