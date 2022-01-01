Таежный моряк, 1983

Гена Морозов вместе с другими настоящими мужчинами-газовиками работает в суровых северных условиях. Эта деятельность требует необычайной слаженности всех служб. Но из-за конфликта на любовной почве с начальником ремонтных работ на дороге, в экстренной ситуации Гена получает необходимую технику слишком поздно. В тяжелом состоянии его отвозят в больницу, но герой вознагражден тем, что девушка, из-за которой заварилась вся каша, выбирает его. Ведь самоотверженность и отвага всегда более привлекательны, чем мелочность и злоба.