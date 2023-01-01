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Провал операции «Большая медведица» Провал операции «Большая медведица»
Киноафиша Фильмы Провал операции «Большая медведица» Провал операции «Большая медведица», 1983: актеры и роли
Провал операции «Большая медведица» 1983 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
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Провал операции «Большая медведица», 1983: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Анатолий Буковский
В ролях
Нина Антонова Александр Денисенко Константин Степанков Konstantin Stepankov Галина Мороз Анатолий Барчук Лесь Сердюк Les Serdyuk Николай Сектименко Nikolai Sektimenko Любовь Богдан Владимир Шевельков Владимир Шевельков
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