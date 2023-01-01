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Двое под одним зонтом: Апрельская сказка Двое под одним зонтом: Апрельская сказка
Киноафиша Фильмы Двое под одним зонтом: Апрельская сказка Двое под одним зонтом: Апрельская сказка, 1983: актеры и роли
Dvoe pod odnim zontom: Aprelskaya skazka Двое под одним зонтом: Апрельская сказка 1983 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Двое под одним зонтом: Апрельская сказка, 1983: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Георгий Юнгвальд-Хилькевич Georgi Yungvald-Khilkevich
В ролях
Ивар Калныньш Ивар Калныньш Иннокентий Смоктуновский Иннокентий Смоктуновский Елена Сафонова Елена Сафонова Наталья Андрейченко Наталья Андрейченко Елена Яковлева Елена Яковлева Наталья Акимова
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