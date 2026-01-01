Пару лет — и на выброс? Можно ли пользоваться смартфоном на зарядке — запомните на всю жизнь и скажите родным

Четырехдневку в России одобрили официально: отдыхать по три дня подряд разрешили всем и каждому

Перестала намывать белые кроссовки каждый день: две капли на ватный диск – грязь и пыль почти не липнут

«Буквально затошнило»: это свежее аниме требуют запретить в России всего за 1 серию — так не хейтили даже «Соло прокачку»

Империя вернулась, логика пропала: в новых «Звездных войнах» окончательно переписали канон Хана Соло – под раздачу попал даже его сын

«Создателям уже по барабану»: «Ментовские войны» должны были закончиться еще в 2008 году — Шилов стал омерзителен Устюгову

«Условный мент» мог стать вторым «Невским», но новый сезон его похоронил: «Детектив без интеллекта – помойка»

Пока жду «Невский-8», включил этот фильм с Паламарчуком и «оплевал экран»: «Дешевая халтура», «Плагиат Джима Керри»

Тест на знание лучшего фильма Тарковского: только люди с высоким IQ верно продолжат 5 цитат из «Сталкера»

«Людям в погонах должно быть стыдно»: российские полицейские в 2026 году воротят нос от «Места встречи» из-за Высоцкого