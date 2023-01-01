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Мотылек
Мотылек, 1973: актеры и роли
Papillon
Мотылек
1973 / Франция
8.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Мотылек, 1973: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Франклин Дж. Шаффнер
В ролях
Дастин Хоффман
Dustin Hoffman
Виктор Джори
Victor Jory
Джордж Кулурис
George Coulouris
Вэл Эйвери
Val Avery
Дон Гордон
Don Gordon
Вудроу Парфри
Woodrow Parfrey
Грегори Сьерра
Gregory Sierra
Ричард Ангарола
Richard Angarola
Вик Тейбэк
Vic Tayback
Энтони Цербе
Anthony Zerbe
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