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Дом на дюнах Дом на дюнах
Киноафиша Фильмы Дом на дюнах Дом на дюнах, 1984: актеры и роли
The house on the dunes Дом на дюнах 1984 / СССР
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Дом на дюнах, 1984: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дмитрий Салынский
В ролях
Николай Кочегаров Эдуард Марцевич Eduard Martsevich Анжелика Неволина Анжелика Неволина Игорь Ясулович Игорь Ясулович Igor Yasulovich
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