Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "На солнце, вдоль рядов кукурузы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Дом на дюнах
Дом на дюнах, 1984: актеры и роли
The house on the dunes
Дом на дюнах
1984 / СССР
6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Дом на дюнах, 1984: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дмитрий Салынский
В ролях
Николай Кочегаров
Эдуард Марцевич
Eduard Martsevich
Анжелика Неволина
Игорь Ясулович
Igor Yasulovich
В прокате
Премьеры
Онлайн
Поехавшая
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Отзывы
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Нюрнберг
Отзывы
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Царевны и Таинственная гостья
Отзывы
2023, Россия, анимация, детский
Эскортница
Отзывы
2023, Россия, драма
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»