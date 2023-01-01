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Сказка о царе Салтане Сказка о царе Салтане
Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Сказка о царе Салтане, 1984: актеры и роли
The Tale of Tsar Saltan Сказка о царе Салтане 1984 / СССР
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Сказка о царе Салтане, 1984: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Иван Иванов-Вано Лев Мильчин
В ролях
Анастасия Зуева Анастасия Зуева Михаил Зимин Mikhail Zimin Алексей Золотницкий Наталья Боронина
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