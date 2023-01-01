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Контрудар Контрудар
Киноафиша Фильмы Контрудар Контрудар, 1985: актеры и роли
Kontrudar Контрудар 1985 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Контрудар, 1985: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Владимир Шевченко
В ролях
Виктор Павлов Виктор Павлов Геннадий Корольков Всеволод Платов Александр Денисов Aleksandr Denisov Николай Бурляев Николай Бурляев Nikolai Burlyayev Анатолий Хостикоев Александр Голобородько Гурам Пирцхалава Сергей Пономаренко
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