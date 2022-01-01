Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
На острие меча На острие меча
Киноафиша Фильмы На острие меча
Na ostriye mecha

На острие меча, 1986

1986 / СССР
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

В основе сюжета — подлинные события: склонение к отказу от подрывной деятельности и явке с повинной одного из главарей украинского контрреволюционного подполья, генерал-хорунжего Ю. Тютюнника. Молодой чекист Сашко Ковальчук внедряется в киевское контрреволюционное подполье. Как представителя этой организации его переправляют в Польшу, где обосновался возглавляемый Петлюрой зарубежный националистический центр. Встретившись с одним из главарей центра, ярым противником советской власти, генерал-хорунжим Турчиным, Ковальчук убеждает его в необходимости поездки на Украину для участия в учредительском съезде «всеукраинского освободительного центра». Турчин принимает приглашение. Приехав на Родину, он осознает всю обреченность своей деятельности и решает явиться с повинной в ЧК. Тем временем оставшемуся в Польше Ковальчуку удается завладеть картотекой действующих на Украине петлюровских агентов.

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 1986
Премьера в мире 31 августа 1986
Возраст 16+
Режиссер
Александр Павловский
В ролях
Александр Соловьев
Иван Миколайчук
Константин Степанков
Ольга Кузнецова
Александр Демьяненко
Александр Демьяненко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма На острие меча 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

На острие меча смотреть онлайн

На острие меча
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Приложение киноафиши