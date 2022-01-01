На острие меча, 1986

В основе сюжета — подлинные события: склонение к отказу от подрывной деятельности и явке с повинной одного из главарей украинского контрреволюционного подполья, генерал-хорунжего Ю. Тютюнника. Молодой чекист Сашко Ковальчук внедряется в киевское контрреволюционное подполье. Как представителя этой организации его переправляют в Польшу, где обосновался возглавляемый Петлюрой зарубежный националистический центр. Встретившись с одним из главарей центра, ярым противником советской власти, генерал-хорунжим Турчиным, Ковальчук убеждает его в необходимости поездки на Украину для участия в учредительском съезде «всеукраинского освободительного центра». Турчин принимает приглашение. Приехав на Родину, он осознает всю обреченность своей деятельности и решает явиться с повинной в ЧК. Тем временем оставшемуся в Польше Ковальчуку удается завладеть картотекой действующих на Украине петлюровских агентов.