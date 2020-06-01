Атака, 1986

Сын генерала Тимофей Ермаков хочет доказать, что представляет собой самостоятельную личность, а не протеже своего высокопоставленного отца. После завершения учебы в танковом училище юноша выбирает себе не местечко потеплее, а линейный танковый полк в Каракумах. Ермаков появляется в части в самый разгар афганской войны. После гибели нескольких офицеров командование танковым взводом доверяют Тимофею. Однако инновационные идеи, которые молодой командир пытается внедрить в доверенном ему полку, не нравятся его начальству.
Тимофей Ермаков решил пойти по стопам своего отца и делать военную карьеру. Он надеется добиться не видимых, а настоящих результатов, поэтому постоянно выбирает самые сложные задачи, требуя от себя достижения все более высоких планок. Но однажды Тимофей из самых благих намерений случайно подставляет перед начальством вверенных ему солдат. Сумеет ли он выпутаться из сложившейся ситуации?