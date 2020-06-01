Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Атака Атака
Киноафиша Фильмы Атака

Атака, 1986

1986 / СССР
7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Сын генерала Тимофей Ермаков хочет доказать, что представляет собой самостоятельную личность, а не протеже своего высокопоставленного отца. После завершения учебы в танковом училище юноша выбирает себе не местечко потеплее, а линейный танковый полк в Каракумах. Ермаков появляется в части в самый разгар афганской войны. После гибели нескольких офицеров командование танковым взводом доверяют Тимофею. Однако инновационные идеи, которые молодой командир пытается внедрить в доверенном ему полку, не нравятся его начальству.

  • Картина снята по мотивам повести «Сын отца своего», написанной подполковником Владимиром Возовиковым. 
  • Имя режиссера «Атаки» Игоря Николаева знакомо зрителям по целому ряду мультфильмов и полнометражных картин. Среди них наибольшую известность получили «Африканская сказка» (1963), «Эта тревожная зима» (1975), «Генерал» (1992). 
  • Съемки фильма проходили в городе Казанджик (ныне – Берекет). Основной съемочной локацией стали части 58-й мотострелковой дивизии Туркестанского военного округа МО СССР. 
  • Сергей Чекан, исполнивший в фильме главную роль, в дальнейшем занимался по большей части дубляжом. Его голосом говорят персонажи фильмов «Телохранитель» (1992), «Карты, деньги, два ствола» (1998), «Догвилль» (2003).

Тимофей Ермаков решил пойти по стопам своего отца и делать военную карьеру. Он надеется добиться не видимых, а настоящих результатов, поэтому постоянно выбирает самые сложные задачи, требуя от себя достижения все более высоких планок. Но однажды Тимофей из самых благих намерений случайно подставляет перед начальством вверенных ему солдат. Сумеет ли он выпутаться из сложившейся ситуации?

7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1986
Возраст 16+
Режиссер
Игорь Николаев (II)
В ролях
Светлана Коновалова
Сергей Исавнин
Валерий Цветков
Виктор Чеботарев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Атака 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Атака смотреть онлайн

Атака
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Лев Раздобурдин 1 июня 2020, 01:43
Отличный фильм! Даже не ожидал. Когда видел его ещё на большом экране в 86-м, он мне не особо понравился. Значит, взгляды и у меня меняются!))
Отзывы Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Приложение киноафиши