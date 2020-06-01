Атака, 1986

Сын генерала Тимофей Ермаков хочет доказать, что представляет собой самостоятельную личность, а не протеже своего высокопоставленного отца. После завершения учебы в танковом училище юноша выбирает себе не местечко потеплее, а линейный танковый полк в Каракумах. Ермаков появляется в части в самый разгар афганской войны. После гибели нескольких офицеров командование танковым взводом доверяют Тимофею. Однако инновационные идеи, которые молодой командир пытается внедрить в доверенном ему полку, не нравятся его начальству.