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Голова Горгоны

Golova Gorgony 18+
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О фильме

Кавказ, 1920-е годы. Здешние края становятся убежищем белогвардейских офицеров и солдат царской армии. Белые банды терроризируют местное население, не брезгуют разбойными нападениями и грабежом. С одной из таких группировок и сталкивается главный герой фильма – красноармеец Светлов. Мужчина возвращается с фронта к семье, однако в пути на него нападают белогвардейцы. Герой попадает в больницу, где за ним ухаживают местные жители, а выздоровев, дает себе и своим спасителям слово расквитаться с обидчиками.

  • Режиссер фильма, Юрий Мастюгин, снял также картины «Всмотритесь в это лицо» (1972), «В начале игры» (1981), «Приходи свободным» (1984). Кроме того, Мастюгин известен как сценарист и режиссер дубляжа.
  • Композитор Александр Журбин, создавший музыку к фильму, также работал с Юрием Мастюгиным на съемках фильма «Приходи свободным» (1984). 
  • После «Головы Горгоны» Сергей Варчук и Юрий Назаров снялись вместе в целом ряде фильмов, среди них: «...И вся любовь» (1989), «По прозвищу Зверь» (1990), «Позвони в мою дверь» (2008). 
  • Роль в фильме «Голова Горгоны» стала дебютной для Надежды Евдокимовой. В дальнейшем актриса снялась в нескольких фильмах и занималась дубляжом.

Северный Кавказ начала 1920-х. Советская власть еще не утвердилась окончательно и безоговорочно во всех регионах страны. Банда контрреволюционеров готовит восстание, и в самом центре их деятельности оказывается красноармеец Светлов, чье знакомство с врагами власти начинается довольно трагически — в результате нападения он оказывается прикован к больничной койке.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 29 июня 1986
Дата выхода
29 июня 1986 СССР
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Golova Gorgony, Leb Gorgony, Голова Горгоны
Режиссер
Юрий Мастюгин
В ролях
Сергей Варчук
Сергей Варчук
Надежда Евдокимова
Юрий Назаров
Юрий Назаров
Игорь Ледогоров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.5
Оцените 10 голосов
4.4 IMDb
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