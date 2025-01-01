Кавказ, 1920-е годы. Здешние края становятся убежищем белогвардейских офицеров и солдат царской армии. Белые банды терроризируют местное население, не брезгуют разбойными нападениями и грабежом. С одной из таких группировок и сталкивается главный герой фильма – красноармеец Светлов. Мужчина возвращается с фронта к семье, однако в пути на него нападают белогвардейцы. Герой попадает в больницу, где за ним ухаживают местные жители, а выздоровев, дает себе и своим спасителям слово расквитаться с обидчиками.
Северный Кавказ начала 1920-х. Советская власть еще не утвердилась окончательно и безоговорочно во всех регионах страны. Банда контрреволюционеров готовит восстание, и в самом центре их деятельности оказывается красноармеец Светлов, чье знакомство с врагами власти начинается довольно трагически — в результате нападения он оказывается прикован к больничной койке.
|29 июня 1986
|СССР