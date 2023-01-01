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55 градусов ниже нуля 55 градусов ниже нуля
Киноафиша Фильмы 55 градусов ниже нуля 55 градусов ниже нуля, 1986: актеры и роли
55 градусов ниже нуля 1986 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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55 градусов ниже нуля, 1986: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Юрий Иванчук
В ролях
Петр Вельяминов Петр Вельяминов Софья Павлова Борис Невзоров Борис Невзоров Елена Еланская
Поехавшая
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