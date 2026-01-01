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Постер фильма Чужак
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Чужак

, 2007
Россия / детский / 18+
Постер фильма Чужак

О фильме

Этот мультфильм-фантастика рассказывает нам историю о том, как безбашенный молодой парень Снэп со своей подружкой едут к его другу на день рождения. Машина едет на слишком высокой скорости, и они сбивают на дороге девушку. Но, к счастью, с ней все в порядке, и дальше они едут к другу Ивану уже втроем. Иван решает удивить своих друзей и устраивает им подарок-развлечение в виртуальном мире. Конечно, все друзья решают принять участие в этом развлечении, но никто и не подозревал о таких последствиях. Много испытаний пришлось им вместе пройти во время виртуального путешествия, много раз попадали они в ситуации, где их поджидала реальная опасность, где они могли потерять жизнь в реальном мире. О приключениях Снэпа и его друзей в виртуальном пространстве нам и рассказывает этот мультфильм.

Режиссер Сергей Мартынов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 13 минут
Год выпуска 2007

Рейтинг фильма

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