Этот мультфильм-фантастика рассказывает нам историю о том, как безбашенный молодой парень Снэп со своей подружкой едут к его другу на день рождения. Машина едет на слишком высокой скорости, и они сбивают на дороге девушку. Но, к счастью, с ней все в порядке, и дальше они едут к другу Ивану уже втроем. Иван решает удивить своих друзей и устраивает им подарок-развлечение в виртуальном мире. Конечно, все друзья решают принять участие в этом развлечении, но никто и не подозревал о таких последствиях. Много испытаний пришлось им вместе пройти во время виртуального путешествия, много раз попадали они в ситуации, где их поджидала реальная опасность, где они могли потерять жизнь в реальном мире. О приключениях Снэпа и его друзей в виртуальном пространстве нам и рассказывает этот мультфильм.