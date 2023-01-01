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Дом Бернарды Альбы Дом Бернарды Альбы
Киноафиша Фильмы Дом Бернарды Альбы Дом Бернарды Альбы, 1981: актеры и роли
Дом Бернарды Альбы 1981 / СССР
8.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Дом Бернарды Альбы, 1981: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Бидзина Чхеидзе Bidzina Chkheidze
В ролях
Верико Анджапаридзе Зейнаб Боцвадзе Zeinab Botsvadze Нинель Чанкветадзе Nineli Chankvetadze Берта Хапава Berta Khapava
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