Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "На солнце, вдоль рядов кукурузы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Оперативная разработка Оперативная разработка
Киноафиша Фильмы Оперативная разработка Оперативная разработка, 2007: актеры и роли
Оперативная разработка 2007 / Россия
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
В избранное Уже в избранном

Оперативная разработка, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Виктор Татарский
В ролях
Евгений Дятлов Евгений Дятлов Георгий Пицхелаури Георгий Пицхелаури Georgiy Pitskhelauri Александр Большаков Сергей Кошонин Сергей Кошонин Sergey Koshonin Олег Алмазов Олег Алмазов Олег Штефанко Олег Штефанко Светлана Гайтан Svetlana Gaytan Александр Борисов Александр Борисов Сергей Гамов Сергей Гамов Игорь Николаев Андрей Голубев Сергей Амосов
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Эскортница
Эскортница
2023, Россия, драма
Царевны и Таинственная гостья
Царевны и Таинственная гостья
2023, Россия, анимация, детский
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши