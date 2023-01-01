Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "По щучьему велению" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
На своей земле На своей земле
Киноафиша Фильмы На своей земле На своей земле, 1987: актеры и роли
Na svoey zemle На своей земле 1987 / СССР
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

На своей земле, 1987: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Игорь Апасян
В ролях
Владислав Галкин Владислав Галкин Алексей Фомкин Алексей Фомкин Aleksei Fomkin Наталья Попова Сергей Канищев Дмитрий Рябых
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Страсти по Матвею
Страсти по Матвею
2023, Россия, комедия, мелодрама
Телохранитель на фрилансе
Телохранитель на фрилансе
2023, США, боевик, комедия
Вася не в себе
Вася не в себе
2023, Россия, комедия
Лесси — лохматый детектив
Лесси — лохматый детектив
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Анатомия падения
Анатомия падения
2023, Франция, криминал, драма, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Related video
Тест: насколько хорошо вы помните мультфильм «В поисках Немо»?
Ради денег: стало известно о возвращении Хаматовой в Россию
Пятно на репутации отца: дочь Папанова с позором выгнали из популярного театра
Гайдай сэкономил: этот актер сыграл в его фильме сразу 5 ролей
Чтобы выйти в России из дома: вскрылись баснословные траты Пугачевой
Подлый поступок: Басков обманул известного певца насчет квартиры
Во Франции с ума сходили по этим двум советским актерам: не поверите, что творилось на спектаклях
Пропала с экранов 23 года назад: почему красавица Вертинская отказывается сниматься в кино
«Звать тебя никак»: Волочкова обвинила Джигурду в непростительном предательстве
Потрудился на славу: SHAMAN получил самую высокую награду
Кумир миллионов подростков изуродовала свое тело: зрелище не для всех (пикантное фото)
Ушел неспроста: Митяй все понял о «Сватах» намного раньше коллег
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше