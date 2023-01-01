Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Дама с попугаем
Фильмы похожие на Дама с попугаем
Lady with a Parrot
Дама с попугаем
1988 / СССР
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Дама с попугаем
Вся информация о фильме
За спичками
комедия
1980, СССР / Финляндия
6.0
История одного подзатыльника
комедия
1980, СССР
5.0
Страшная красавица
мелодрама
2012, Украина
6.0
Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад
комедия
1984, СССР
7.0
Единица с «обманом»
комедия, семейный
1986, СССР
6.0
Нужные люди
комедия
1986, СССР
6.0
Яблоко на ладони
мелодрама
1981, СССР
5.0
Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина
комедия, военный, мелодрама
1994, Чехия / Великобритания / Франция / Италия / Россия
6.0
Человек с бульвара Капуцинов
комедия, мелодрама, мюзикл, вестерн
1987, СССР
8.0
О бедном гусаре замолвите слово
мелодрама, исторический, комедия, мюзикл
1980, СССР
0.0
Кому я должен, всем прощаю
комедия
1998, Россия
5.0
Стакан воды
комедия
1979, СССР
7.0
Впервые замужем
мелодрама
1979, СССР
7.0
Семейка Триллера
комедия
2016, Россия
0.0
Три дня в Москве
комедия
1974, СССР
6.0
Воин.com
комедия
2012, Россия
3.0
Русский водевиль. Бедовая бабушка
комедия
2001, Россия
0.0
Вицмундиръ
комедия
2001, Россия
0.0
Любовь зла...
комедия
1999, Россия
5.0
Белые росы
комедия
1983, СССР
7.0
Познавая белый свет
драма, мелодрама
1978, СССР
6.0
Провинциальный анекдот
комедия, короткометражный
1990, СССР
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Страшнее анафемы и бедности: чего Львы боятся до дрожи в коленях
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
Секреты интимной жизни: чего султан никогда не делал с наложницами в постели
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
Раневская назвала верный признак, что женщина изменяет: мужчины будут в ужасе
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
Не все прошло гладко: вот о чем шептались на похоронах Мирошниченко
Пугачева и в подметки не годится: посмотрите, как выглядит теща Преснякова
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
Девушки с этими именами сводят с ума мужчин всех возрастов: не устоять
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить