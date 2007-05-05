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Постер фильма Вход в лабиринт (Сети рэкета)
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Вход в лабиринт (Сети рэкета)

Vkhod v labirint 18+
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О фильме

Детективный мини-сериал по мотивам повести братьев Вайнеров «Лекарство против страха» (в 1978 году по этой же повести был снят одноименный фильм). Следователь Тихонов, расследуя дело о квартирных грабежах, выходит на фармакологическую лабораторию, заведует которой профессор Панафидин. Дело в том, что грабители пользуются удостоверением участкового, которое они отобрали, подсыпав сотруднику милиции какой-то редкий медицинский препарат. Этим препаратом оказался метапроптизол, так называемое лекарство против страха, разработанное в лаборатории профессора Панафидина. Официально считается, что именно Панафидин и создал этот препарат, но, чем глубже Тихонов вникает в этом деле, тем больше подозрений вызывает у него профессор. В конце концов, следователь выясняет, что новый препарат создал талантливый ученый Лыжин, а заведующий лабораторией Панафидин присвоил результаты его работы. Кумиром Лыжина является средневековый ученый Парацельс, заложивший в XVI веке основы современной фармакологии. Жизни и работе Парацельса посвящена еще одна сюжетная линия этого мини-сериала. Пятисерийный художественный фильм «Вход в лабиринт» отличается не только первоклассным детективным сюжетом (сценарий к нему написали сами братья Вайнеры), но и постановкой сложных морально-нравственных вопросов, решать которые в жизни приходится каждому из нас.

Страна СССР
Продолжительность 5 часов 42 минуты
Год выпуска 1989
Премьера в мире 5 мая 2007
Дата выхода
5 мая 2007 США
Производство Gosteleradio USSR, Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Vkhod v labirint, Вход в лабиринт, Entrance to Labyrinth
Режиссер
Валерий Кремнев
В ролях
Игорь Костолевский
Игорь Костолевский
Микк Микивер
Юрий Назаров
Юрий Назаров
Борис Романов
Борис Романов
Ивар Калныньш
Ивар Калныньш
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
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Вход в лабиринт (Сети рэкета)

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