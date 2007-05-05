Детективный мини-сериал по мотивам повести братьев Вайнеров «Лекарство против страха» (в 1978 году по этой же повести был снят одноименный фильм). Следователь Тихонов, расследуя дело о квартирных грабежах, выходит на фармакологическую лабораторию, заведует которой профессор Панафидин. Дело в том, что грабители пользуются удостоверением участкового, которое они отобрали, подсыпав сотруднику милиции какой-то редкий медицинский препарат. Этим препаратом оказался метапроптизол, так называемое лекарство против страха, разработанное в лаборатории профессора Панафидина. Официально считается, что именно Панафидин и создал этот препарат, но, чем глубже Тихонов вникает в этом деле, тем больше подозрений вызывает у него профессор. В конце концов, следователь выясняет, что новый препарат создал талантливый ученый Лыжин, а заведующий лабораторией Панафидин присвоил результаты его работы. Кумиром Лыжина является средневековый ученый Парацельс, заложивший в XVI веке основы современной фармакологии. Жизни и работе Парацельса посвящена еще одна сюжетная линия этого мини-сериала. Пятисерийный художественный фильм «Вход в лабиринт» отличается не только первоклассным детективным сюжетом (сценарий к нему написали сами братья Вайнеры), но и постановкой сложных морально-нравственных вопросов, решать которые в жизни приходится каждому из нас.