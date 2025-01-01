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Постер фильма Руанская дева по прозвищу Пышка
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Киноафиша Фильмы Руанская дева по прозвищу Пышка

Руанская дева по прозвищу Пышка

Ruanskaya deva po prozvishchu Pyshka 18+
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О фильме

Действие экранизации рассказов Ги де Мопассана разворачивается во времена франко-прусской войны. Проститутка из руанского публичного дома Элизабет Руссе по прозвищу Пышка едет проведать дочь. В одном из городов дилижанс с Элизабет и ее случайными попутчиками задерживает прусский офицер-комендант Тота. Мужчина нагло домогается Пышки, пытаясь обменять пропуск для путешественников на интимную близость с девушкой.

  • Картина является обладателем “Серебряной розы” – приза международного фестиваля “Золотая роза” в Монтре 1989 года.
  • В интервью изданию “Комсомольская правда” исполнительница роли Пышки Наталья Лапина призналась, что с 14 лет была горячей поклонницей Александра Абдулова (офицер Тота).
  • С одним из режиссеров фильма Евгением Гинзбургом Наталья Лапина подружилась на съемках “Острова погибших кораблей”.
  • После окончания съемок в “Руанской деве по прозвищу Пышка” у Лапиной и Абдулова завязался роман. Сама актриса рассказывала, что даже после расставания паре удалось сохранить дружеские отношения в течение долгих лет.
  • Ряд сцен снимали на натуре в Прибалтике.
  • Все трюки для картины Наталья Лапина исполнила самостоятельно, включая сцену в ледяной воде.

Проститутка с прозвищем Пышка отправляется повидать дочь. Поездка задерживается из-за войны. В одном из городов их останавливает офицер и пытается склонить ее к интимной близости, без этого их дальше не отпустят. Ради общего блага она жертвует собой. Но пассажиры обвиняют ее в разврате и измене. В итоге подавленная женщина возвращается домой.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1989
Премьера в мире 6 июня 1989
Дата выхода
6 июня 1989 Россия 16+
11 ноября 1989 США
Производство Ekran
Другие названия
Ruanskaya deva po prozvishchu Pyshka, A Girl from Rouen Nicknamed Doughnut, Boule de suif, Руанская дева по прозвищу Пышка
Режиссер
Евгений Гинзбург
Рауф Мамедов
В ролях
Наталья Лапина
Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
Николай Лавров
Мамука Кикалейшвили
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
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