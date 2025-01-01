Действие экранизации рассказов Ги де Мопассана разворачивается во времена франко-прусской войны. Проститутка из руанского публичного дома Элизабет Руссе по прозвищу Пышка едет проведать дочь. В одном из городов дилижанс с Элизабет и ее случайными попутчиками задерживает прусский офицер-комендант Тота. Мужчина нагло домогается Пышки, пытаясь обменять пропуск для путешественников на интимную близость с девушкой.
Проститутка с прозвищем Пышка отправляется повидать дочь. Поездка задерживается из-за войны. В одном из городов их останавливает офицер и пытается склонить ее к интимной близости, без этого их дальше не отпустят. Ради общего блага она жертвует собой. Но пассажиры обвиняют ее в разврате и измене. В итоге подавленная женщина возвращается домой.
|6 июня 1989
|Россия
|16+
|11 ноября 1989
|США