Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Куколка Куколка
Киноафиша Фильмы Куколка

Куколка, 1988

1988 / СССР
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Это история о девочке, у которой было все, о чем только можно мечтать – красота, талант, материальное благополучие и даже самая настоящая слава. В свои 16 Таня Серебрякова уже имела титул чемпионки мира по спортивной гимнастике. Но в жизни юной девушки произошла страшная трагедия: она получила серьезную травму позвоночника, несовместимую с тренировками и выступлениями. Тане пришлось забыть про карьеру, вернуться в провинциальный городок и пойти в самую обычную школу, где ее встретили без энтузиазма. Таня, привыкшая быть в центре внимания, стала бороться сначала за лидерство в классе, а затем и за любовь одноклассника, который предпочел ей учительницу.

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 1988
Премьера в России 6 июня 1988
Премьера в мире 6 июня 1988
Возраст 18+
Режиссер
Исаак Фридберг
В ролях
Владимир Меньшов
Владимир Меньшов
Ирина Метлицкая
Галина Стаханова
Галина Стаханова
Светлана Засыпкина
Дмитрий Зубарев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Куколка 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Куколка смотреть онлайн

Куколка
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Приложение киноафиши