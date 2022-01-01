Куколка, 1988

Это история о девочке, у которой было все, о чем только можно мечтать – красота, талант, материальное благополучие и даже самая настоящая слава. В свои 16 Таня Серебрякова уже имела титул чемпионки мира по спортивной гимнастике. Но в жизни юной девушки произошла страшная трагедия: она получила серьезную травму позвоночника, несовместимую с тренировками и выступлениями. Тане пришлось забыть про карьеру, вернуться в провинциальный городок и пойти в самую обычную школу, где ее встретили без энтузиазма. Таня, привыкшая быть в центре внимания, стала бороться сначала за лидерство в классе, а затем и за любовь одноклассника, который предпочел ей учительницу.