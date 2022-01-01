Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ты всегда будешь со мной Ты всегда будешь со мной
Киноафиша Фильмы Ты всегда будешь со мной

Ты всегда будешь со мной, 2007

2007 / Россия
5.5 Оцените
10 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Русско-украинская вариация на тему реалити-шоу, где люди селятся вместе и вынуждены находиться под одной крышей богато обставленного дома. Тема, которая не устает привлекать своей откровенностью и желанием зрителя понять, как же живется другим. Комедийный по жанру фильм «Ты всегда будешь со мной?» вы можете смотреть онлайн дома. Алексей Кравченко, герой фильма «Звезда» и многих сериалов, играет профессора, который решил немного разнообразить свою жизнь с яркой и веселой любовницей. Герои Миша и Тамара — пара, и они в тайне друг от друга подумывают расстаться. Они уже почти решили признаться друг другу в нелюбви, однако попадают в аварию. Израненные, после госпитализации они решают провести время лечения в роскошном доме за городом, который достался Тамаре по наследству от родственницы. Ухаживать за ними прибыли Света и Максим, подруга жены и друг мужа соответственно. При этом Тамара увлечена Максом, любителем исторических ролевых игр. Да и Михаил, который и до того ухаживал за Светой, остается в неловком положении. Здесь от любви до ненависти один шаг.

5.5 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2007
Возраст 16+
Режиссер
Мария Климова
В ролях
Алексей Кравченко
Алексей Кравченко
Ольга Понизова
Рустам Мосафир
Рустам Мосафир
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ты всегда будешь со мной 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Ты всегда будешь со мной смотреть онлайн

Ты всегда будешь со мной
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Приложение киноафиши