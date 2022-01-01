Ты всегда будешь со мной, 2007

Русско-украинская вариация на тему реалити-шоу, где люди селятся вместе и вынуждены находиться под одной крышей богато обставленного дома. Тема, которая не устает привлекать своей откровенностью и желанием зрителя понять, как же живется другим. Комедийный по жанру фильм «Ты всегда будешь со мной?» вы можете смотреть онлайн дома. Алексей Кравченко, герой фильма «Звезда» и многих сериалов, играет профессора, который решил немного разнообразить свою жизнь с яркой и веселой любовницей. Герои Миша и Тамара — пара, и они в тайне друг от друга подумывают расстаться. Они уже почти решили признаться друг другу в нелюбви, однако попадают в аварию. Израненные, после госпитализации они решают провести время лечения в роскошном доме за городом, который достался Тамаре по наследству от родственницы. Ухаживать за ними прибыли Света и Максим, подруга жены и друг мужа соответственно. При этом Тамара увлечена Максом, любителем исторических ролевых игр. Да и Михаил, который и до того ухаживал за Светой, остается в неловком положении. Здесь от любви до ненависти один шаг.