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Одиссей Одиссей
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Ulysses

Одиссей, 1998

1998 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Одиссей, царь Итаки, обманным путем помог грекам завладеть Троей, за что на него сильно разгневались боги. Самая главная опасность в том, что он лишен поддержки бога морей, и поэтому до родного дома ему добраться почти невозможно. Но в родном краю ждет верная жена Пенелопа, и поэтому Одиссей мужественно преодолевает все препятствия и шаг за шагом идет к заветной цели. На Острове Циклопов герою предстоит сразиться с одноглазыми чудищами, а корабли Одиссея на прочность проверит суровый бог Эол. Пережить придется и то, что все спутники Одиссея будут превращены в свиней волшебницей Киркой, а позже людоеды-лестригоны лишат мореплавателей их кораблей. А еще будут приключения с Сиренами, чудовищами Сциллой и Харибдой, но Одиссей на то и Одиссей, чтоб добраться наконец до родного острова к любимой женщине… 

5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1998
Премьера онлайн 1 января 2014
Премьера в мире 1 января 1998
Возраст 0+
Режиссер
Петер Чои
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Одиссей 2 постера
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