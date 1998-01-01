Одиссей, 1998

Одиссей, царь Итаки, обманным путем помог грекам завладеть Троей, за что на него сильно разгневались боги. Самая главная опасность в том, что он лишен поддержки бога морей, и поэтому до родного дома ему добраться почти невозможно. Но в родном краю ждет верная жена Пенелопа, и поэтому Одиссей мужественно преодолевает все препятствия и шаг за шагом идет к заветной цели. На Острове Циклопов герою предстоит сразиться с одноглазыми чудищами, а корабли Одиссея на прочность проверит суровый бог Эол. Пережить придется и то, что все спутники Одиссея будут превращены в свиней волшебницей Киркой, а позже людоеды-лестригоны лишат мореплавателей их кораблей. А еще будут приключения с Сиренами, чудовищами Сциллой и Харибдой, но Одиссей на то и Одиссей, чтоб добраться наконец до родного острова к любимой женщине…