Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "На солнце, вдоль рядов кукурузы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Китайский сервиз Китайский сервиз
Киноафиша Фильмы Китайский сервиз Китайский сервиз, 1999: актеры и роли
Китайскiй сервизъ Китайский сервиз 1999 / Россия
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
В избранное Уже в избранном

Китайский сервиз, 1999: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Виталий Москаленко
В ролях
Сергей Безруков Сергей Безруков Сергей Никоненко Сергей Никоненко Sergey Nikonenko Владимир Меньшов Владимир Меньшов Сергей Габриэлян Сергей Габриэлян Богдан Ступка Богдан Ступка Олег Янковский Олег Янковский Анна Самохина Анна Самохина Ирина Безрукова Ирина Безрукова Юрий Думчев Владимир Епископосян Екатерина Стулова Екатерина Стулова Александр Макаров Aleksandr Makarov Олег Лопухов Максим Лагашкин Максим Лагашкин
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Эскортница
Эскортница
2023, Россия, драма
Царевны и Таинственная гостья
Царевны и Таинственная гостья
2023, Россия, анимация, детский
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Приложение киноафиши