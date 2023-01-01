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Замена Замена
Киноафиша Фильмы Замена Замена, 1996: актеры и роли
The Substitute Замена 1996 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Замена, 1996: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Мэндел Robert Mandel
В ролях
Марк Энтони Том Беренджер Том Беренджер Tom Berenger Дайан Венора Дайан Венора Diane Venora Эрни Хадсон Эрни Хадсон Ernie Hudson
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